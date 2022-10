La Fiorentina e i passaggi all’indietro: una statistica impietosa la piazza prima in Italia

Le prime giornate di campionato della Fiorentina di Vincenzo Italiano non sono state all’altezza delle aspettative e anche in Conference League le cose non sono iniziate per il verso giusto. Il Corriere dello Sport ha mostrato una particolare statistica che potrebbe riassumere il perché di questo primo mese e mezzo di stagione viola.

La formazione viola ha un particolare primato: è infatti la squadra che in Serie A fa più passaggi all’indietro (il 17%) e quella che ne fa meno in avanti (il 26%). Mister Italiano ha già provato a risolvere questo problema apportando alcune cambiamenti a livello di modulo, lasciando l vecchio 4-3-3: con una specie di 4-2-3-1, con Amrabat e Mandragora in regia e con uno fra Barak e Jovic nel ruolo di trequartista. Per il momento le cose non sono granché migliorate.