La Fiorentina e i possibili partenti. Torreira e Odriozola alla porta ma non solo

Il calciomercato della Fiorentina è già nel vivo e tengono banco le questioni legate a due giocatori in prestito che quest’anno hanno ben figurato in maglia viola. Parliamo ovviamente di Lucas Torreira e Alvaro Odriozola, entrambi ormai alla porta, destinati ad iniziare la prossima stagione lontano dalla riva dell’Arno. In attesa però di capire come verranno definite le due situazioni, restano da valutare anche altri giocatori viola che sembrano ormai con le valigie in mano.

Callejon e Nastasic, su tutti, sembrano destinati all’addio nelle prossime settimane, visto anche lo scarso utilizzo di entrambi durante la stagione appena conclusa. Da valutare invece la situazione intorno a Milenkovic e Dragowski. I due potrebbero rappresentare il tesoretto per il prossimo mercato della Fiorentina, visto e considerata la giovane età di entrambi e le valutazioni che consentirebbero al club di Commisso di monetizzare da una loro eventuale cessione. Tuttavia non è da escludere una loro permanenza.

Infine poi restano da valutare due centravanti del parco attaccanti a disposizione di Vincenzo Italiano. Piatek infatti, se inizialmente sembrava certo il suo ritorno in Germania, non è così scontato che ciò avvenga. Possibile una sua permanenza in viola, magari rinnovando il prestito con l’Hertha Berlino. Infine, per ultimo, vedremo che fine farà Kokorin. Il russo non ha mercato infatti e vanta (si fa per dire) un contratto con la Fiorentina con scadenza 30 giugno 2024.