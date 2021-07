La Fiorentina e i rinnovi contrattuali: una questione delicata. Le basi della trattativa con Vlahovic e un nodo fondamentale

La Fiorentina e i rinnovi contrattuali: una questione delicata. Su tutti ovviamente, è l’accordo con Dusan Vlahovic a tenere sulle spine i tifosi viola.

La società gigliata è pronta a gettare le basi per la trattativa che dovrà portare al rinnovo. Quali sono queste basi? Nel racconto fatto da La Nazione, si va dal prolungamento dell’accordo in essere (dal giugno 2023 al giugno 2025) al nuovo ingaggio che proietterebbe Vlahovic dagli attuali 800mila euro stagionali a uno stipendio da top player.

Nel mezzo però c’è il punto che, non appena la trattativa prenderà forma, potrebbe diventare argomento di una discussione piuttosto accesa: la clausola rescissoria. All’interno di un contratto così pesante come quello di Vlahovic, la clausola è un passaggio fondamentale. Il club di Commisso punta a una clausola più ’forte’ possibile in chiave economica, mentre il giocatore e il suo entourage sono pronti a firmare anche davanti a un vincolo di cessione meno ’blindante’.