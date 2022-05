La Fiorentina e i suoi colossi difensivi: Settimane di colloqui per i viola e di (possibili) rinnovi contrattuali

La Fiorentina spera di andare ancora avanti con il proprio colosso difensivo. Parliamo del centrale serbo Nikola Milenkovic.

La scorsa estate sembrava destinato alla partenza, ma alla fine venne fuori un rinnovo contrattuale di un anno (scadenza portata quindi a giugno 2023) per capire meglio cosa fare con la promessa di un addio in caso di reciproca soddisfazione. Per questo saranno settimane di colloqui, ma in caso di offerte congrue, si legge su La Gazzetta dello Sport di oggi, l’ex Partizan Belgrado potrà andare.

Il compagno di reparto, Igor, è stato la miglior sorpresa annuale. Ha mercato, ma i viola vogliono costruire su di lui e proveranno a prolungare (e adeguare) il contratto che è già in essere con il brasiliano.

Invece partirà sicuramente Matija Nastasic: poco impiegato e dal rendimento sinceramente insufficiente.