La Fiorentina e il canale di comunicazione aperto con l’Inter: La proposta fatta dai viola ai nerazzurri

Gli uomini mercato della Fiorentina hanno aperto un canale di comunicazione con l’Inter. Niente a che vedere con il futuro di Castrovilli che è ritenuto incedibile da parte dei viola. La questione riguarda gli esterni di fascia Biraghi e Dalbert.

I viola, stando a quello che ha riportato stamani La Gazzetta dello Sport, ha proposto ai dirigenti nerazzurri di confermare per un’altra stagione i rispettivi prestiti. Ipotesi che l’Inter ritiene interessante visto che non ci sarebbero da spendere soldi e che Biraghi, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, potrebbe finire nella lista B da presentare alla Uefa per la prossima edizione della Champions League.