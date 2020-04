La Fiorentina e il dilemma Biraghi: i possibili scenari

In casa Fiorentina uno dei temi che riguardano il calciomercato è capire cosa succederà per il futuro di Cristiano Biraghi. Il terzino classe ’92, infatti, è stato ceduto negli ultimi giorni dello scorso mercato estivo all’Inter in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro. Una cifra che il club nerazzurro sta valutando se utilizzare o meno, anche in base alle richieste di Antonio Conte.

In stagione Biraghi, si è preso un ruolo di primo livello approfittando degli infortuni di Asamoah. Dopo un inizio deludente passato in panchina, Conte – anche per mancanza di alternative – gli ha dato fiducia. Tra l’ottava e la ventunesima giornata di Serie A, l’ex Pescara ha giocate ben 12 partite su 14 da titolare. Con l’arrivo di Ashley Young, però, tutto è cambiato e Biraghi non ha mai giocato nelle ultime quattro gare di campionato. Conte lo ha usato nel doppio confronto di Europa League contro il Ludogorets: nella partita di ritorno per il classe ’92 è arrivato anche il primo gol con la maglia dell’Inter, una gioia doppia per un giocatore come Biraghi cresciuto nel settore giovanile nerazzurro.

E proprio il requisito di essere cresciuto nell‘Inter può diventare fondamentale quando Marotta e Ausilio dovranno decidere in merito al riscatto. Se – come pare – Asamoah dovesse davvero lasciare Milano, sulla sinistra rimarrebbe solo Young. Il riscatto di Biraghi, così, toglierebbe all’Inter le castagne dal fuoco: Conte avrebbe l’alternativa all’ex United e inoltre l’ex Pescara è prezioso per la lista Champions, in quanto inserito nella lista dei giocatori cresciuti nel vivaio.

Ma l’Inter, a prescindere da quello che succederà con Dalbert, potrebbe decidere di non riscattarlo e rispedire il giocatore alla Fiorentina. Un’eventualità che nessuno si augura, anche perché il rapporto tra Biraghi e Firenze si era incrinato. Quindi, anche se dovesse tornare in riva all’Arno, sono davvero poche le possibilità che la Fiorentina decida di tenerlo e faccia di lui il terzino sinistro titolare per la prossima stagione. Più probabile, in caso di mancato riscatto dei nerazzurri, che torni a Firenze per poi essere nuovamente ceduto.