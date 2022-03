La Fiorentina e il problema gol? L’Inter nelle ultime 8 gare, non è stata da meno

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, nelle ultime 8 uscite, l’Inter, prossimo avversario della Fiorentina, ha segnato “soltanto” 8 reti, 5 delle quali con la Salernitana. E la gara con i campani è stata pure l’unica in cui Dzeko e compagni hanno trovato il gol nel primo tempo. Peraltro, dopo aver rischiato di andare sotto in occasione dell’enorme chance mancata da Verdi.

Ci sarà il tutto esaurito: 55 mila biglietti già staccati su 57 mila, gli unici invenduti sono nel settore ospiti. L’Inter, peraltro, è la squadra che ha raccolto più punti in casa in serie A: 32 in 14 apparizioni a San Siro.