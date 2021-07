La Fiorentina e il suo capitano traballante: il faccia a faccia più importante (ma in ritardo) di Italiano

La questione della fascia da capitano potrebbe essere messa nuovamente in discussione in questa estate, considerato che chi la porta ad ora non è così certo di restare alla Fiorentina, anzi. Le ultime stagioni di German Pezzella hanno lasciato a dir poco a desiderare, unite alla sua voglia (neanche troppo malcelata) di cambiare aria: credibile che l’una sia stata conseguenza dell’altra. Oltretutto, l’argentino ha un solo altro anno di contratto e di rinnovi ad ora non se ne parla nemmeno. Quello che resta da capire però è cosa vorrà farne Italiano: in tal senso il confronto tra i due è forse tra i più rilevanti di questo pre stagione ma purtroppo non avverrà in tempi brevi, almeno di persona.

Pezzella infatti è in vacanza post Copa America e ci rimarrà almeno fino alla fine di luglio: poi con il suo rientro, spazio anche ai faccia a faccia quando ormai all’inizio della stagione mancheranno due settimane e a inizio campionato tre. La possibilità che la Fiorentina perda il suo capitano ci sono, tutto o quasi dipenderà dai pensieri e le motivazioni del difensore.