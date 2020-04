La Fiorentina e il suo para-rigori che studia…da leader

Dragowski con Donnarumma, il para-rigori della Serie A: ne ha intercettati due in questo campionato, uno a Caicedo della Lazio e uno a Criscito del Genoa, in quest’ultimo caso per altro cancellando lo spettro di una sconfitta per la sua squadra, sui complessivi 5 che sono stati fischiati contro la Fiorentina. Come ricorda il Corriere dello Sport, ono passati solo Cristiano Ronaldo (2 volte, nella gara che fece saltare su tutte le furie il presidente viola) e Insigne, ed è guardando e riguardando quelle immagini che il gigante di Bialystok che sogna di prendersi anche la Nazionale polacca sta provando a crescere. Intanto si….diverte a far crescere la sua barba, documentandone la crescita sul proprio profilo Instagram e scherzando con i tanti amici del mondo del pallone, ma pure lui non aspetta altro se non che questo incubo da Covid-19 possa finalmente essere archiviato. Silenziosamente, a fari spenti, ha contribuito alla raccolta di fondi da destinare agli ospedali fiorentini promossa dalla Fiorentina, e intanto ha continuato a lavorare, seppur da casa e con le difficoltà che impediscono, di fatto, ad un portiere, di allenarsi nella maniera più opportuna. Dragowski studia da grande: è tra i leader riconosciuti del reparto difensivo, i compagni si fidano del suo intuito e le sue qualità si stanno trasformando sempre di più in marchio di fabbrica. Ha aperto un ciclo, adesso tocca a lui trasformarlo nel più longevo possibile e magari davvero vincente.