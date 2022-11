“La Fiorentina è in crescita, si vede spirito di gruppo. Adesso esame per capire quanto è ‘guarita’ la squadra. Gonzalez…”

Il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno Toscana, a poche ore dal fischio d’inizio di Fiorentina-Salernitana: “La Fiorentina ha battuto soltanto squadre deboli in Serie A, è un dato di fatto. Ma è innegabile che sia in crescita. Prima non si vedeva la classica identità, adesso è un’altra storia. L’inversione contro la Sampdoria è stata dettata anche da un grande spirito di gruppo: ora arriva un esame contro una squadra che ha un punto in più. Vediamo quanto è guarita questa squadra“.

Su Nico Gonzalez: “La mia sensazione è che lui si senta convinto di andare al Mondiale, Scaloni tiene molto a lui. Non ha paura di perdere il posto. Gestione dell’infortunio? Dall’esterno si può interpretare male, sono rimasto sorpreso dal report medico. Non so cosa ne pensi la Fiorentina di questa vicenda: si percepisce, se non fastidio, almeno la voglia di vederlo il campo”.