“La Fiorentina è in un momento non brillante, ultimamente concede troppo alle avversarie. Inzaghi dovrà dimostrare…”

L’ex allenatore Luigi Cagni ha parlato a TMW Radio della prossima partita che la Fiorentina affronterà contro l’Inter. Questa la sua opinione sulla sfida di domani sera:

“La Fiorentina è in una situazione non brillante. Nell’ultimo periodo permette tanto all’avversario. Inzaghi non può avere l’esperienza di Conte, se la sta facendo e per questo fa degli errori. Ora deve dimostrare di meritarsi una panchina così importante e giocarsi fino alla fine lo Scudetto. L’allenatore è il leader della squadra e in campo non ci sono più leader e seguono solo le indicazioni degli allenatori. Sarà sempre così ormai. Oggi si sbaglia di più di prima, perché prima avevi la collaborazione dei giocatori in campo, che erano di un livello diverso rispetto ad oggi”.