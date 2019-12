“La Fiorentina è in una posizione che non le compete. Iachini? Era necessario un cambiamento”

Marco Rigoni, ex calciatore e oggi dirigente del Novara, è intervenuto a Radio Sportiva soffermandosi, tra le altre cose, anche sul momento della Fiorentina. Queste le sue parole: “Iachini?Vedremo nei prossimi mesi se Commisso riuscirà a mantenere la calma e la positività che l’hanno contraddistinto nel primo approccio al calcio italiano. Oggi la Fiorentina è chiaramente in una posizione che non le compete. Ritengo però, che un cambiamento andasse fatto in quel frangente”.