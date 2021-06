“La Fiorentina è in una sorta di silenzio stampa. Sembrava che Mendes dovesse fare il mercato viola, adesso invece c’è tensione”

A Marte Sport Live ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, che ha parlato delle recenti vicende di casa Fiorentina. Queste le sue parole: “La Fiorentina in questo momento è in una sorta di silenzio stampa, si parla solo tramite i canali social. C’è un po’ di tensione intorno al ruolo di Mendes, agente di Gattuso, che pareva dovesse fare il mercato viola, ma così non sarà. L’appuntamento ufficiale è per il 12 luglio”.