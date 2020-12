La Fiorentina è intenzionata a riprovarci con Nainggolan: la possibile proposta da presentare all’Inter

Sempre su La Nazione di oggi si parla di quello che potrà essere il mercato viola nella finestra di gennaio. Il quotidiano riferisce come il club viola sia intenzionato di riparlare con l’Inter per il cartellino del centrocampista Radja Nainggolan, che sembra essere sempre più ai margini dei piani nerazzurri. La formula possibile sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto non obbligatorio, una trattativa più che percorribile e meno complicata dell’operazione di acquistoa titolo definitivo. Sullo sfondo rimane sempre di moda un ritorno al Cagliari per il centrocampista belga, che farebbe leva sui sentimenti suoi e di tutto l’ambiente rossoblù. La Fiorentina in questo caso dovrà agire in anticipo e con convinzione per accapararsi il giocatore prima dei sardi e di altre possibili pretendenti.

0 0 vote Article Rating