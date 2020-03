La Fiorentina è interessata a un centrocampista del Bayer Leverkusen e a rivelarlo è il suo stesso agente

A Fox Sport ha parlato Fernando Felicevich, procuratore del centrocampista cileno del Bayern Leverkusen Charles Aránguiz. Nel suo intervento si legge anche di un interesse da parte della Fiorentina per il suo assistito, queste le sue parole: “Siamo a conoscenza di diverse offerte provenienti dall’Europa. Vuole restare lì, ma per ora non ci sono offerte che ci piacciono. L’Atletico Madrid, l’Atalanta e la Fiorentina ci hanno chiamato, ma non hanno fatto un’offerta reale”.