La Fiorentina e Italiano hanno un difensore in più

Su La Repubblica pubblicato stamani un focus su Lucas Martinez Quarta che sta cercando di far vedere a tutti che la Fiorentina e Italiano, ora, hanno un difensore in più.

Le sue doti sono chiare: grande senso dell’anticipo, ottima tecnica di base e voglia di proporsi sempre. L’argentino deve superare le amnesie e le disattenzioni in marcatura per poter crescere ancora.

Da ottobre partirà poi la rincorsa a una convocazione, uno dei suoi obiettivi stagionali, per il mondiale con diversi compagni da scalzare, tra cui l’ex capitano viola German Pezzella, Lisandro Martinez del Manchester United e anche Nehuen Perez dell’Udinese, in un appuntamento con la storia vissuto intensamente in patria.