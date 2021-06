La Fiorentina e Italiano: Strategia condivisa su Ribery. I segnali del francese non hanno influenzato il nuovo tecnico

La Fiorentina ha deciso di non proporre un nuovo contratto a Franck Ribery. Notizia questa che viene rilanciata stamani su La Gazzetta dello Sport.

Sullo stesso giornale si legge che questa è una scelta condivisa, naturalmente, con il nuovo tecnico Vincenzo Italiano.

Questo nonostante l’amore per i colori viola che FR7 ha ribadito fino a qualche giorno fa, la scelta dichiarata dal giocatore di ridursi in maniera importante l’ingaggio e il sostegno dato a Vlahovic che è stato fondamentale per la sua crescita.

L’addio a Ribery riapre una piccola speranza per Callejon di restare ancora un anno in maglia viola.