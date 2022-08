La Fiorentina e Kouame hanno deciso di continuare insieme. E di conseguenza si complica l’arrivo di Bajrami

Christian Kouame resterà alla Fiorentina. E’ quanto scrive su Twitter il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini, facendo intendere che la decisione di continuare insieme sia stata presa di comune accordo da società e giocatore.

Italiano potrà dunque continuare a contare sull’attaccante ivoriano, che si è dimostrato risorsa fondamentale in queste prime partite. Di conseguenza – come sottolinea Ceccarini in risposta a un utente – si complica l’arrivo di Bajrami, che rischierebbe di non trovare spazio nella lista dei giocatori.