La Fiorentina e la condizione (quasi disperata) per entrare ai play-off all’ultimo tuffo. Risultati e classifica Primavera

Roma e Inter per il momento in final four, Cagliari, Atalanta, Juventus e Sampdoria al primo turno play-off: a novanta minuti dal termine sarebbe questa la composizione della post season del campionato Primavera 1 e per la Fiorentina sarebbe una beffa clamorosa, visto lo stazionamento costante in zona play-off durante tutta la stagione. Domani l’ultimo turno per cercare a questo punto un’impresa, dopo aver buttato via partite su partite, non ultimo lo scontro diretto di lunedì scorso proprio contro la Samp. I blucerchiati saranno impegnati in casa con l’Inter, mentre la squadra di Aquilani sarà di scena a Roma: due partite difficili ma per la squadra viola c’è solo da vincere e sperare nel k.o. della rivale.

Roma 68, Inter 63, Cagliari 61, Atalanta 58, Juventus 54, Sampdoria 52, Fiorentina 51, Sassuolo, Bologna 45, Torino, Empoli, Verona 43, Napoli, Milan 40, Genoa 38, Lecce 37, Spal 26, Pescara 18.