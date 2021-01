La Fiorentina e la rivoluzione social: nel 2020 di Instagram i viola sono primi in Serie A

La rivoluzione digitale e il maggior utilizzo dei social da parte della Fiorentina è sotto gli occhi di tutti. La società viola, infatti, è addirittura prima in tutta la Serie A per post su Instagram nel 2020. Un grande passo in avanti per i gigliati che volano in testa alla classifica per contenuti postati.

Decisamente peggio, invece, i dati di Sport Techno Hebdo sulla Serie A. Il canale ufficiale della Lega si ferma a 888, ultimo campionato tra i cinque più importanti d’Europa. La Liga, infatti, dai suoi canali ufficiali ha realizzato ben 5937 post.

[1/2]📲⚽️Benchmark #Instagram

“Dis-moi combien de posts tu as fait en 2020, je te dirais quelle est ton ambition ?”

5937 #LaLiga | 3339 #Cadiz

3702 #Bundesliga | 1814 #bayerleverkusen

3210 #PremierLeague | 3970 #ManUtd

920 #Ligue1| 1382 #OL

888 #SerieA | 1498 #Fiorentina pic.twitter.com/vdSamFtLrS

— Sport Techno Hebdo (@RMSport_News) January 19, 2021