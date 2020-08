La Fiorentina e la scelta da mille e una notte: Un caso Pedro non potrà ricapitare

La Fiorentina sta per entrare nel vivo del mercato, con la rosa che dovrà essere rinforzata praticamente in ogni reparto, per arrivare a costruire una rosa competitiva e ambiziosa come vuole Commisso. Come rimarca Calciomercato.com, un tasto dolente della passata stagione è stato sicuramente il centravanti, con la Fiorentina che non è riuscita a trovare gol dai suoi giovani attaccanti nei momenti cruciali, eccezion fatta per Cutrone a fine campionato. I viola hanno pagato caro l’errore di valutazione fatto su Pedro, che doveva essere la sorpresa della stagione e si è rivelato solo un investimento sbagliato, cosa che in questa stagione non può ricapitare.

