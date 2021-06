La Fiorentina è la squadra più vicina a Zappacosta: c’è la volontà di acquistarlo a titolo definitivo

Dopo aver parlato dell’interessamento della Fiorentina per Zappacosta, Sky Sport ha rilanciato fornendo nuovi dettagli. Fermo restando che l’Inter potrebbe sempre rivelarsi una ostica concorrente, l’impressione è che attualmente la Viola sia la squadra più vicina.

La Fiorentina vorrebbe puntare su Zappacosta in maniera convinta, acquistandolo a titolo definitivo per aggiudicarsi un titolare sulla fascia destra. Sembra ormai scontata infatti la partenza Lirola, sponda Marsiglia o Atalanta, ragion per cui c’è bisogno di un sostituto in quel ruolo.