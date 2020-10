La Fiorentina e la sua cooperativa: Meglio dei viola in fatto di “collaborazione” solo Napoli e Atalanta

Contro l’Udinese Castrovilli è stato il migliore in campo, facendo rinascere il proprio talento da tutti i punti di vista, nel momento del bisogno. Confermarsi al secondo anno di serie A non è mai facile, eppure Gaetano sta trovando una sua continuità e la pressione lo esalta. Anche Benassi in passato è già stato il capocannoniere della Fiorentina benché fosse un centrocampista. E in generale come riporta il Corriere dello Sport, la formazione attuale ha una sua cooperativa del gol con 7 reti segnate da diversi protagonisti perché oltre a Castrovili sono andati in rete Milenkovic, Kouame, Chiesa, Vlahovic, Biraghi e Pezzella. Meglio hanno fatto soltanto Napoli e Atalanta da questo punto di vista. A fare difetto in viola sono però le reti degli attaccanti, veramente poche in proporzione.

