La Fiorentina e l’attaccante: una nuova idea che potrebbe “stuzzicare” anche Prandelli

Una scelta sicura. La Fiorentina ha bisogno di segnare e di un numero nove prolifico. Secondo quanto si apprende da calciomercato.com la società viola avrebbe messo nel mirino l’attaccante della Lazio Felipe Caicedo.

Il giocatore ecuadoriano è stato vicino alla cessione ma in 9 uscite ha siglato 4 reti, di cui una in Champions League. Secondo quanto scritto dal sito: “Per la Lazio Caicedo non è incedibile, per Caicedo la Fiorentina è l’occasione per sentirsi al centro di un progetto. Per il momento è solo un’idea, nelle prossime settimane potrebbe diventare qualcosa di più”.

Vedremo che succederà, anche nelle prossime partite, ma Caicedo sarebbe un bomber rodato, collaudato e che potrebbe svoltare le sorti dell’attacco viola.