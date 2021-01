La Fiorentina e le nuove certezze: Arriva il bis dello schieramento tattico di Torino?

Battere il Bologna per dare continuità al successo di Torino, per ritrovare un successo interno in campionato che manca dal 25 ottobre scorso – quando in panchina c’era ancora Beppe Iachini – e pure per dimostrare davvero, come ha ripetuto Cesare Prandelli nel salutare l’anno vecchio, che la Fiorentina ha “acquisito sicurezza e cacciato la paura che ci rincorreva”. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, si dovrebbe continuare sulla scia di quel 3-5-2 varato ormai da qualche settimana, con Caceres avanzato sulla linea del centrocampo, a destra, capace di abbassarsi in fase di non possesso. In difesa si va verso la conferma dell’intero blocco con Milenkovic, Pezzella e Igor, col brasiliano che ha saputo conquistare tutti direttamente dal campo. Martinez Quarta, dal canto suo, continua a lavorare, pronto a ritagliarsi lo spazio necessario al momento giusto. In mezzo, l’idea è quella di dare ancora fiducia a Borja Valero, che nell’ultima sfida ha fatto bene, con Amrabat e Castrovilli a dargli il giusto supporto. E’ vero, da qui al 17, tra coppa e Serie A, si giocherà ogni tre giorni, ma non è certo il primo match ad impensierire. Davanti, toccherà a Vlahovic e Ribery continuare a fare la differenza

