“La Fiorentina è lenta e vive di giocate estemporanee. Ieri ha rischiato di prendere gol a ogni lancio lungo dello Spezia”

L’ex giocatore di Fiorentina e Spezia Sergio Carpanesi ha parlato a Lady Radio dopo la partita di ieri: “Non mi è sembrata granché, le due squadre volevano annullarsi. Ho visto tanti lanci lunghi e falli, quindi poco spettacolo. Sia Spezia che Fiorentina non hanno degli attacchi così incredibili, ci sono dei giocatori buoni ma fanno fatica a concretizzare”.

E poi su Italiano: “Allo Spezia proponeva un gioco votato all’attacco, ma subiva un sacco di gol. La Fiorentina mi pare che vada avanti a giocate estemporanee, manca un regista che guidi la squadra. Bonaventura ha classe, ma non è funzionale nel collegare centrocampo e attacco, mentre Amrabat non va mai in verticale. Il calcio deve essere veloce e invece la Fiorentina è lenta, inoltre mi ha dato l’impressione di poter subire gol ogni volta che lo Spezia faceva un lancio lungo”.