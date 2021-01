La Fiorentina e l’infinita ricerca del regista. E intanto il futuro di Pulgar con la maglia viola è ancora da decidere

Torna il calciomercato e allo stesso tempo si ripropone anche un tormentone ricorrente per la Fiorentina, ovvero quello della caccia a un regista. Un ruolo importante e fondamentale per ogni squadra, tanto che è sempre difficile trovare chi lo possa interpretare al meglio. La Fiorentina ha in rosa da ormai un anno e mezzo un giocatore che nella sua esperienza trascorsa a Bologna ha dimostrato di avere grandi qualità nel giocare davanti alla difesa e impostare il gioco. Stiamo parlando ovviamente di Erick Pulgar. Ma il Nazionale cileno fino ad ora non ha mai inciso come avrebbe dovuto o come ci si aspettava. Ultimamente ha infatti perso anche il posto da titolare più volte nel corso di questa stagione con Amrabat o Borja Valero utilizzati in cabina di regia. Le voci di mercato di questi ultimi giorni riferiscono che Pulgar potrebbe anche partire nel corso di questo mese verso altre mete. Il Leeds che lo cerca dall’estate scorsa e il Cagliari, avversario di oggi della Fiorentina, si è interessato al profilo del centrocampista in questi ultimi giorni.

Dal canto suo la Fiorentina valuta il giocatore intorno ai 12 milioni, e non vorrebbe privarsi di lui se non per offerte importanti.

Il nodo da sciogliere non sarà quindi tanto in questa finestra di mercato invernale, bensì in quello estivo per il quale la programmazione risulta più che decisiva. Se i viola non dovessero infatti intervenire nelle prossime settimane per trovare un altro regista, la strategia potrebbe essere quella di rivalorizzare Pulgar facendolo giocare con più continuità. In questo modo potrebbe aumentare il suo appeal sul mercato e i viola in quel caso a monetizzerebbero sulla sua cessione. Il club gigliato avrebbe così la possibilità di tornare a valutare nomi importanti per quel ruolo, come Torreira adesso all’Atletico Madrid. Per il momento quindi Pulgar è destinato a restare in viola a meno che non vi siano colpi di scena sul mercato, ma intanto la cabina di regia viola non ha un padrone intoccabile.