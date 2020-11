La Fiorentina e l’ultimo tentativo di rinnovo per Milenkovic: ecco quando è fissata la deadline. E nel caso di mancato prolungamento…

Sistemata la questione legata al cambio di allenatore, con Prandelli subentrato a Iachini dopo i negativi risultati del tecnico marchigiano, in casa Fiorentina c’è un’altra questione decisamente spinosa da risolvere, quella legata ai rinnovi di contratto. L’unico che ha già firmato l’estensione contrattuale è stato Biraghi, e non ci dovrebbero essere problemi per Dusan Vlahovic, pupillo del presidente Commisso, mentre la situazione più complicata è quella di Nikola Milenkovic. Il centrale serbo classe ’97 si è messo in mostra in maglia viola negli ultimi anni, e con il contratto in scadenza nel 2022, sembra difficile vederlo ancora a lungo in maglia viola. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la Fiorentina vuole ancora fare un tentativo per convincere Milenkovic ad allungare il proprio contratto, con una deadline interna fissata per il periodo natalizio. Qualora il centrale non volesse accettare l’accordo proposta dai viola, con grande serenità, a giugno le strade della squadra e del giocatore si separerebbero, in modo da non perderlo a parametro zero. A differenza di altri giocatori che hanno lasciato la Fiorentina in passato, Milenkovic non ha alcuna intenzione di arrivare al muro contro muro con la società, cercando di arrivare ad una soluzione capace di mettere d’accordo tutte le parti.

