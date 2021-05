La Fiorentina e Milenkovic ai saluti: in Italia ci pensa una big

L’intervista rilasciata da Nikola Milenkovic ai canali ufficiali della Fiorentina è sembrata l’occasione per ringraziare i tifosi e mettere la mani in avanti rispetto a quello che accadrà nelle prossime settimane. Il difensore serbo, infatti, è in scadenza di contratto nel 2022 e da tempo ha deciso di non rinnovare il contratto con la società di Rocco Commisso. A fine stagione, dunque, se ne andrà.

Secondo La Gazzetta dello Sport, nella corsa a Milenkovic è tornata in corsa anche all’Inter. Il serbo è uno dei profili valutati da Marotta e Ausilio: giovane ma esperto, conosce bene i meccanismi della difesa a tre e ha fatto capire di voler giocare la Champions League. De Vrij e Skriniar sono giocatori che hanno mercato e le difficoltà societarie impongono ai dirigenti di valutare ogni offerta. Così, dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per loro, Milenkovic diventerebbe il primo obiettivo per rinforzare la difesa.