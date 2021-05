La Fiorentina è nuovamente l’arbitro del duello tra Napoli e Juventus. Il paragone col 2018

Sono passati tre anni da quella 35esima giornata di campionato che costò lo Scudetto al Napoli di Maurizio Sarri. In questa stagione non c’è il titolo in palio, ma un posto nella prossima Champions League: il calendario, però, è lo stesso. Juventus e Napoli si stanno dando battaglia, con i bianconeri che – proprio come nel 2018 – giocheranno di sabato contro l‘Inter già campione d’Italia. Nel lunch day domenicale, invece, i partenopei saranno ospiti della Fiorentina: tre anni fa la tripletta di Simeone fu decisiva per estromettere definitivamente dalla lotta Scudetto il Napoli, che guardò in hotel la vittoria (tra le polemiche) della Juventus contro l’Inter. La Fiorentina, già salva e dunque senza particolari obiettivi, si ritrova così a fare nuovamente da arbitro del campionato, anche se questa volta è la squadra di Gattuso ad essere favorita sulla Vecchia Signora. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.