Secondo quanto riportato da Lady Radio, dalla società viola filtrerebbe ottimismo per il transfer di Kokorin che la società viola non ha ancora ricevuto e necessario per la convocazione del calciatore russo contro l’Inter. I dirigenti viola sperano di chiudere tutte le pratiche burocratiche in tempo per la chiamata del neo acquisto viola per la partita di venerdì. Anche Malcuit verso la prima convocazione con la Fiorentina.

