La Fiorentina è partita alla volta di Edimburgo – FOTO

Si avvicina a grandi passi il momento verità della stagione della Fiorentina. Domani sera, infatti, i ragazzi di Vincenzo Italiano scenderanno in campo per quello che -purtroppo- è già quasi un match da dentro o fuori per la Conference League. Recuperati Milenkovic, Gonzalez e Dodo, la squadra dovrà cercare la vittoria in uno stadio che è già stato annunciato sold out.

Intanto, dopo l’allenamento di questa mattina, la squadra, senza Barak e Sottil non convocati, è partita alla volta di Edimburgo. Dall’aeroporto di Peretola la Fiorentina sbarcherà in Scozia, dove è attesa da una gara imperdibile. Scorri sotto per vedere le foto della partenza della squadra: