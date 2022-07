La Fiorentina è partita in treno per la tournée in Austria – FOTO

Dopo qualche giorno di riposo, al rientro dalla due settimane di ritiro a Moena, è tempo di riprendere gli zaini in spalla, o meglio le valigie in mano, per la Fiorentina. Questa mattina, infatti, la squadra viola è partita dalla stazione di Campo di Marte di Firenze alla volta dell’Austria, per la seconda parte del ritiro pre-stagionale. Tra i convocati, menzione d’eccezione per il neo arrivato Dodo e per il giovanissimo Favasuli. Ricordiamo inoltre gli assenti Kokorin, Dragowski, Pulgar e Ranieri.

In Austria la Fiorentina disputerà due amichevoli: una contro il Galatasaray domenica alle 18 e un’altra contro la Nazionale del Qatar mercoledì 3 agosto. In seguito, la squadra volerà in Spagna per affrontare gli ex Pezzella e Joaquin nel Betis il 6 agosto. otto giorni prima dall’inizio del campionato.

Di seguito il post della Fiorentina con i giocatori che partono alla volta di Innsbruck: