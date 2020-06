La Fiorentina è prima in Serie A nel puntare sui giovani: ecco un grande primato viola!

La Fiorentina è una squadra sempre più ye-ye. Secondo l’indagine pubblicata da thekorner.it la Fiorentina è prima in una speciale classifica, ovvero quella dei minuti in campo per giocatori Under21. I giovani viola hanno disputato 12.827 minuti contro i 9749′ del Genoa e i 7764 del Milan. Un bello stacco tra prima e seconda a dimostrazione di come la Fiorentina, in questa prima parte di stagione, abbia investito molto nelle sue giovani pianticelle, due su tutti Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa, diventati degli autentici pilastri nella squadra viola.

I giovani fanno sempre più parte del futuro viola e anche nel domani tante pianticelle potrebbero scrivere il proprio futuro alla Fiorentina come Kevin Agudelo o Christian Dalle Mura.