La Fiorentina è pronta a blindare Amrabat: in programma c’è il ritocco all’ingaggio e il prolungamento dell’accordo fino al 2025

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha chiuso il Mondiale con il suo Marocco al quarto posto dopo la sconfitta di ieri contro la Croazia per 2-1. Le big di tutta Europa si sono messe sulle sue tracce, e lo stesso Ct Regragui ha affermato di vederlo pronto per fare il grande salto. Ma il contratto in essere e l’opzione sul rinnovo rassicurano la Fiorentina, come evidenzia la Repubblica di oggi.

Quando il giocatore tornerà a Firenze, ovvero subito dopo Natale, la società gigliata potrebbe avviare i colloqui per il ritocco economico del suo ingaggio. Amrabat ha inoltre un contratto con i viola fino al 2024 e non soltanto. Il club viola eserciterà l’opzione che gli allungherà il contratto fino al 2025.

L’obiettivo della società è quello di blindare il giocatore: non c’è nessun prezzo fissato sul suo cartellino e nemmeno l’intenzione di privarsi di un elemento fondamentale per il centrocampo che tornerà dal Qatar con ancor più peso all’interno dello spogliatoio. Lo stesso presidente della Fiorentina Rocco Commisso vuole tenersi il suo gioiello scelto personalmente un paio di anni fa.