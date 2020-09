La Fiorentina è pronta a chiudere per Martinez Quarta: ecco le cifre dell’operazione

Potrebbe esserci una svolta definitiva nella trattativa per Martinez Quarta. Secondo quanto scritto su Twitter dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la trattativa tra Fiorentina e River Plate è in dirittura d’arrivo proprio in questi minuti. Poco fa c’è stato un incontro risolutore tra gli emissari viola e quelli argentini, con quest’ultimi che hanno provato fino alla fine a trattenere il giocatore senza riuscirci. L’operazione si farà sulla base di 12 milioni, cifra che unita ad alcuni bonus permette alla Fiorentina di avvicinarsi alla clausola di 20 milioni, ottenendo così il via libera per portare Quarta a Firenze.

0 0 vote Article Rating