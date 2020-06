La Fiorentina è pronta a ribussare alla porta della SPAL per un obiettivo di mercato

Dopo aver prelevato il difensore Igor a gennaio, La Fiorentina starebbe studiando un nuovo colpo di mercato in casa SPAL. Stando infatti a quanto riferito da Calciomercato.it i viola avrebbero messo gli occhi sull’esterno brasiliano classe ’97 Gabriel Strefrezza, individuandolo come alternativa di ruolo a Lirola. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche club esteri come l’Alaves, e il Torino, con l’ex ds spallino Vagnati che lo vorrebbe con la maglia granata per la prossima stagione.

