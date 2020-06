La Fiorentina è pronta a tornare in campo, ma dove eravamo rimasti?

Di tempo ne è passato dall’ultima volta che abbiamo visto la maglia viola su un campo da calcio: era l’8 marzo e la Fiorentina scendeva in campo a Udine. Dopo ben 106 giorni i ragazzi di Iachini torneranno sul rettangolo verde del Franchi per giocare la partita valevole per la 27esima giornata della Serie A 2019/20 contro il Brescia. Ma dove eravamo rimasti?

La classifica vede la squadra gigliata nella parte destra in tredicesima posizione ferma a 30 punti, a 5 punti dalla zona retrocessione, a 9 punti dalla zona Europa. La condizione fisica delle squadre è stata completamente azzerata dal lunghissimo stop e quello che vedremo sarà un campionato a parte, vista anche la grande concentrazione di partite in pochissimo tempo. La classifica non è poi così lunga e dalla posizione occupata dalla Fiorentina si potrebbe sognare in grande (anche perché la Coppa Italia potrebbe liberare un posto per l’Europa e a quel punto l’obiettivo sarebbe l’ottavo posto distante solo 6 punti) con una ripartenza sprint oppure ricadere nell’incubo delle parti basse della classifica. Mai dire mai, tutto può accadere. Occhio alle sorprese, sarà una ripartenza tutta da vivere.