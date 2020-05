La Fiorentina è pronta ad accelerare: Iachini vuole portare la squadra ad una condizione accettabile

Ancora non c’è una data precisa ma la sensazione è che tra 13 e il 20 giugno il campionato di Serie A possa ripartire. Come evidenzia La Repubblica, la Fiorentina è pronta a ad accelerare con sedute sempre più intense in vista di un finale di stagione tutto da scoprire. In cui tra l’altro si dovrebbe giocare in orari diversi, alle 16,30, le 18,45 e le 21. Beppe Iachini sta programmando il lavoro per provare a portare la squadra ad una condizione accettabile in due mesi, che tra l’altro saranno caratterizzati anche dal caldo estivo. Insomma per arrivare al traguardo il tecnico viola avrà bisogno dell’aiuto di tutti. Intanto ci sono due buone notizie: i rientri di Ribery e Kouamé. La lunga sosta imposta dall’emergenza Coronavirus ha permesso ad entrambi di recuperare dai rispettivi infortuni. Il campione francese, fermatosi il 30 novembre nella partita con il Lecce, dopo l’operazione alla caviglia è ormai guarito del tutto. E ha una grande voglia di tornare in campo.