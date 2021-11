La Fiorentina e quel dato preoccupante superiore solamente a Venezia e Salernitana

Sul fatto che là davanti la coperta sia troppo corta, specie adesso, aspettando il recupero di Nico Gonzalez, ci sono pochi dubbi.

In avanti la Fiorentina ha solo Dusan Vlahovic, che fin qui ha messo insieme 8 gol (trasformando 4 rigori), la metà esatta delle reti complessive realizzate dai viola (16), e Vincenzo Italiano ha bisogno di almeno un’altra munizione per tentare davvero l’assalto all’Europa. Per altro, al netto dei penalty trasformati (5 in tutto), la Fiorentina ha realizzato appena 11 reti su azione, meglio solo di Salernitana e Venezia (9).