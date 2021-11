La Fiorentina e quel gap da colmare per tornare grande

Nelle prime undici partite stagionali, la Fiorentina ha conquistato diciotto punti, il doppio rispetto alla passata stagione. Quello che manca alla Viola, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, è una vittoria contro le big che possa ridurre – ed in seguito colmare – il gap nei confronti delle grandi. Il divario con le sei grandi della Serie A è reale, ma la strada intrapresa dal club di Rocco Commisso lascia ben sperare in vista del futuro.

Negli ultimi dieci anni, la Fiorentina ha conquistato tre quarti posti di fila (con Montella in panchina) e un quinto con Sousa. Il salto di qualità definitivo l’ha sempre negato questa difficoltà negli scontri diretti, un aspetto in cui lo stesso Vincenzo Italiano vuole crescere e migliorare. Dal 2011-12 ad oggi, la Fiorentina ha vinto tre partite (su venti) contro la Juventus; quattro su ventuno con la Roma, sei su ventuno contro l’Inter, tre su ventuno con il Napoli e cinque su ventuno con la Lazio e sette su venti contro il Milan. Oltre ai bianconeri, l’unica big che la Viola deve ancora affrontare è proprio il Milan, di scena al Franchi dopo la pausa per le Nazionali.