La Fiorentina e Tonali: solo un sogno o c’è qualcosa di più?

Non che ce ne fosse bisogno, ma le parole di Massimo Cellino sulle squadre che vorrebbero Sandro Tonali hanno nuovamente acceso i riflettori della Fiorentina sul talento del Brescia: “Il Barcellona mi ha offerto 65 milioni per Tonali. La Fiorentina ed il Napoli farebbero carte false per averlo ma alla fine se la giocano Juventus ed Inter!”. Al club viola – non è una novità – piace tantissimo il gioiellino del club lombardo, ritenuto il profilo migliore da affiancare a Castrovilli e Amrabat nella mediana che verrà.

Purtroppo per la Fiorentina, però, Tonali è l’oggetto del desiderio di diverse squadre, italiane e non. Juventus e Inter si sono già palesate con il Brescia ed al momento il club nerazzurro è davanti a tutti nella corsa al classe 2000: anche all’estero due big come Barcellona e Paris Saint–Germain ci stanno seriamente pensando, un chiaro segnale di quanto sia ambito il talento dei lombardi nel panorama calcistico.

L’interessamento della Viola, a prescindere da come si svilupperà l’affare, racconta le rinnovate ambizioni del nuovo corso a stelle e strisce della Fiorentina. L’affare Amrabat lo aveva già dimostrato: il club di Rocco Commisso non ha paura di gareggiare contro società più blasonate, che garantiscono ai giocatori di giocare la Champions o l’Europa League. Le parole di Cellino mettono la Fiorentina ufficialmente in corsa, anche se sarà davvero difficile battere la concorrenza di Juventus e Inter. Sognare Tonali in riva all’Arno, però, non costa niente e Commisso farà di tutto per portarlo a Firenze.