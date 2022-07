“La Fiorentina è tra le più attive sul mercato: Pradè sta facendo un buon lavoro”

L’ex centrocampista di Roma e Napoli Roberto Scarnecchia, durante un collegamento con il Microfono Aperto di Radio Sportiva, ha avuto modo di dire la sua sul mercato della Fiorentina. Ecco cosa ha risposto ad alcune critiche piovute sulla dirigenza gigliata:

“Non credo che la Fiorentina sia indietro, ci sono molte società in condizioni peggiori. Ho sentito stamani delle visite di Mandragora. Allo stesso tempo stanno cercando l’affondo anche per Dodò. So che ha provato anche a contattare Mertens dopo lo svincolo. Se non convince la Fiorentina cosa dovrebbero dire le altre? A parte l’Inter che ha chiuso un paio di operazioni importanti, tutti gli altri sono fermi. Soprattutto le grandi. Io direi che sta facendo un ottimo mercato, magari riscontrerò pareri negativi, ma non percepisco negatività. Deve colmare tante caselle ancora vuote ma è sulla buona strada. Al momento è tutto fermo ma Daniele Pradè sta cercando di portare a termine delle trattative, il brasiliano e Jovic su tutti, poi sicuramente arriveranno altri 3/4 giocatori”.