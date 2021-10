La Fiorentina e un duplice problema

La Fiorentina e un problema non solo legato strettamente alla finalizzazione. Come sottolinea Calciomercato.com, se Vlahovic avesse molte occasioni, ma le fallisse tutte, allora sarebbe facile additarlo come responsabile della sua astinenza. Ma il ragazzo non tira in porta, o per lo meno non riesce a farlo in maniera pericolosa se non da lontano, da fermo o con una marcatura stretta a soffocarlo.

Il problema è duplice, e coinvolge la fase di rifinitura oltre quella di finalizzazione. Contro il modestissimo Cagliari visto al Franchi, due dei tre gol sono arrivati da fermo; il rigore di Biraghi era stato causato da un calcio d’angolo, non da un’azione ubriacante in area.