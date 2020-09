La Fiorentina è un lontano ricordo, il Cagliari invece spera ancora di avere in regalo Nainggolan

Quella tra Nainggolan e la Fiorentina è stata una storia brevissima, durata solo qualche ora, quando a fine luglio scorso il belga era di fatto un giocatore viola. Poi però arrivò il Cagliari che grazie alle esigenze familiari del giocatore lo ebbe in prestito, praticamente gratis e con ingaggio pagato quasi interamente dall’Inter. I sardi vorrebbero ripetere l’operazione anche in questa nuova stagione ma per il momento Nainggolan è tornato a Milano, con due anni di contratto residui e 32 già compiuti. La Fiorentina ha ormai virato più che altrove e come suo prototipo ha scelto Amrabat a gennaio, il Cagliari invece continua a sperare nel regalo nerazzurro che stavolta invece non dovrebbe arrivare. La partita pazzesca giocata dal belga proprio la squadra viola nello scorso novembre è ancora impressa nella memoria, non rivederlo in Sardegna potrebbe significare minor concorrenza in classifica per la Fiorentina.

