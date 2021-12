La Fiorentina e un mese di dicembre che potrà dire molto sulle ambizioni dei viola. Il calendario abbordabile della squadra di Italiano

Novembre è ormai alle spalle e la Fiorentina ha concluso il mese nel migliore dei modi, liquidando per 3 a 1 la Sampdoria davanti ai propri tifosi. Adesso Biraghi e compagni sono attesi da un dicembre che avrà il sapore di verità, visto che da oggi a Natale la squadra di Italiano dovrà scendere in campo per ben cinque occasioni. Si parte domenica con la trasferta di Bologna all’ora di pranzo, poi la Salernitana in casa nel confronto col grande ex Ribery. Dopo di che il cammino viola incrocerà quello del Sassuolo, ma prima spazio anche alla Coppa Italia. Mercoledì 15 dicembre infatti il Benevento farà visita alla Fiorentina al Franchi, in una competizione in cui Vlahovic e i suoi hanno tutte le carte in regola per rendersi protagonisti. Ultima tappa infine Verona, data in cui i risultati inanellati fino a quel momento dalla squadra di Italiano potranno dirci finalmente qual è la dimensione di questa nuova Fiorentina.