La Fiorentina e un nome che mette tutti d’accordo. Un’operazione che però richiede un grande esborso economico

C’era una volta il calcio in Ucraina e forse c’è ancora. Prendiamo lo Shakhtar Donetsk come esempio. La squadra che fino a poco tempo fa era allenata da De Zerbi, dovrebbe giocare la prossima Champions League, per lo meno avrebbe acquisito il diritto sportivo di farlo. Ma tutto è in evoluzione in queste settimane col protrarsi della guerra.

E all’interno di questa squadra ci sono ancora dei calciatori importanti, come il terzino destro brasiliano, Domilson Cordeiro dos Santos, noto come Dodô. Su di lui ha messo gli occhi la Fiorentina, perché potrebbe essere il nome giusto con il quale sostituire Alvaro Odriozola, ritornato al Real Madrid.

Nonostante però tutte le difficoltà dello Shakhtar questa era e resta un’operazione che richiederebbe un esborso importante per il club gigliato. I più ottimisti parlano di 15 milioni di euro per l’acquisto del suo cartellino, ma probabilmente siamo su richieste superiori.

Sulle doti del giocatore (e anche sull’età, 23 anni) invece non c’è niente da dire, sicuramente sarebbe un rinforzo di primo piano qualora arrivasse a Firenze.