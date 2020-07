La Fiorentina e un passivo di quasi 30 milioni. Mandzukic e un futuro lontano da Firenze

La fase che sta attraversando la Fiorentina è una fase di stallo, su tutto. Dal nuovo Centro Sportivo (oggi la riunione chiarificatrice in Soprintendenza, alla questione allenatore, niente sembra riuscire ad andare fast. Una delle priorità, adesso, è gestire le situazioni contrattuali di Chiesa e Milenkovic, il primo ormai in uscita – ma serve una contropartita adatta -, il secondo quasi. Vlahovic, poi, ha perso posizioni nelle gerarchie in attacco, e anche la sua permanenza non è più scontata: il procuratore di Milenkovic, Ramadani, ha influenze anche su di lui. Ora, come ricorda La Nazione, la Fiorentina ha un passivo di 27,6 milioni e già due allenatori a libro paga; assumerne un terzo non ammetterebbe errori. Le alternative ci sono, da Di Francesco a Semplici e Maran, tutto è possibile. Quel che non sembra possibile, invece, è l’arrivo in viola di Mandzukic, che dovrebbe scegliere un futuro lontano da Firenze.

0 0 vote Article Rating