La Fiorentina e un recupero fondamentale in vista del Benevento

Sofyan Amrabat ha voluto a tutti i costi la Fiorentina, rifiutando a squadre come Milan e Napoli. Nella squadra di quest’anno, proprio come i compagni, ha reso molto meno rispetto al proprio potenziale e il giocatore ammirato a Verona non si è mai visto. Bensì, il marocchino è sparso spesso confuso, spaesato e quasi intimorito. Ma sulle sue qualità non ci sono dubbi, per cui il recupero in vista della partita contro il Benevento è sicuramente un’ottima notizia per mister Prandelli.

La stagione di Amrabat è stata difficile anche a livello tattico, visto che ha cambiato almeno tre ruoli: regista atipico, interno destro e mediano. Mai padrone, conclude La Gazzetta dello Sport, di una zolla del campo in cui l’anno scorso eccelleva.