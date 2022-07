La Fiorentina e un sogno che ha un preciso nome e cognome

Il Corriere Fiorentino riporta la notizia che nella giornata di ieri hanno fatto visita gli agenti di Luis Alberto Romero Alconchel (per tutti Luis Alberto), giocatore che la Fiorentina vede come un vero e proprio sogno per il nuovo centrocampo.

Lo spagnolo è ormai fuori dai progetti di Sarri alla Lazio e vuole lasciare la capitale. Nel gioco pensato da Italiano si inserirebbe alla perfezione. La presenza dei suoi manager nella sede potrebbe significare che qualcosa si stia muovendo in questo senso e che, talvolta, anche i sogni possono tramutarsi in realtà.